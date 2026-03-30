Нижегородские вузы попали в число 100 лучших университетов России

ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) вошли в список 100 лучших университетов России по версии Forbes, сообщается на официальном сайте известного журнала.
В рейтинге учитывались высшие учебные заведения, имеющие российскую аккредитацию и право выдавать диплом государственного образца. Ключевые условия: наличие у вуза программ бакалавриата или специалитета, а также численность обучающихся в минувшем учебном году (не менее 400 студентов).
Эксперты не рассматривали филиалы, религиозные и военные образовательные учреждения, консерватории и университеты с постдипломными программами.
В итоге ННГУ набрал 24,53 балла и занял 37-е место из 100 возможных, а ПИМУ расположился на 80-й строчке (18,83 балла).
Тройка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва, 1 место), МГУ им. М. В. Ломоносова (2 место) и МФТИ (3 место).
Напомним, что шесть нижегородских университетов вошли в локальный рейтинг вузов 2026 года.