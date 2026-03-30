Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ждут муки! Что запрещено в день Фотины Колодезницы 2 апреля 2026

На Руси к колодезной воде в этот день относились особо бережно.

Второе апреля в народном календаре известен как день Фотины Колодезницы. Верующие православной церкви в эту дату поминают мученицу Фотину. Эта святая — та самая самаритянка, с которой Христос беседовал у колодца и попросил испить воды. За веру она приняла мученическую кончину во времена правления Нерона вместе со своими двумя сыновьями, сёстрами и святой Домниной.

На Руси к колодезной воде в этот день относились особо бережно, веря, что она наделяется чудодейственной силой и способна исцелять недуги.

Разрешённые дела 2 апреля.

В старину в день Фотиньи первым делом с утра умывались водой из колодца — считалось, что это защищает от хворей, дарит крепкое здоровье и сохраняет молодость. Этой же водой окропляли жилище, домашний скот и пашни.

Было принято подходить к колодцу и загадывать сокровенное желание — верили, что оно непременно сбудется. Таким же способом привлекали в жизнь удачу и благополучие.

Там, где позволяли погодные условия, с этого дня начинали сев озимой ржи. Чтобы обеспечить достаток в доме, при посеве в землю закапывали три монеты.

Для приготовления еды хозяйки обязательно набирали свежую колодезную воду и заваривали душистый травяной чай.

Хорошим знаком считалось подать милостыню нуждающимся. В былые времена странников и нищих обязательно угощали едой и давали напиться.

Запреты на 2 апреля.

Строго запрещалось:

Бросать в колодец какие-либо предметы, кричать, ругаться или выяснять отношения рядом с ним — считалось, что от этого вода может испортиться.

Девицам показывать кому-либо своё приданое — боялись, что это отсрочит замужество на долгие годы.

Забивать кур — это могло привести к падежу птицы или к тому, что несушки перестанут нести яйца.

Пересчитывать монеты, особенно мелочь в кошельке — чтобы не остаться без денег и не жить в бедности.

Делиться с окружающими своими замыслами и планами — иначе они могут не осуществиться.

Рассказывать сны, увиденные в ночь на 2 апреля — такие сновидения не сбудутся, если о них поведать.