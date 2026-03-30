Ждут муки! Что запрещено в день Фотины Колодезницы 2 апреля 2026

Второе апреля в народном календаре известен как день Фотины Колодезницы. Верующие православной церкви в эту дату поминают мученицу Фотину. Эта святая — та самая самаритянка, с которой Христос беседовал у колодца и попросил испить воды. За веру она приняла мученическую кончину во времена правления Нерона вместе со своими двумя сыновьями, сёстрами и святой Домниной.