Ждут муки! Что запрещено в день Фотины Колодезницы 2 апреля 2026

Второе апреля в народном календаре известен как день Фотины Колодезницы. Верующие православной церкви в эту дату поминают мученицу Фотину. Эта святая — та самая самаритянка, с которой Христос беседовал у колодца и попросил испить воды. За веру она приняла мученическую кончину во времена правления Нерона вместе со своими двумя сыновьями, сёстрами и святой Домниной.
На Руси к колодезной воде в этот день относились особо бережно, веря, что она наделяется чудодейственной силой и способна исцелять недуги.
Разрешённые дела 2 апреля.
В старину в день Фотиньи первым делом с утра умывались водой из колодца — считалось, что это защищает от хворей, дарит крепкое здоровье и сохраняет молодость. Этой же водой окропляли жилище, домашний скот и пашни.
Было принято подходить к колодцу и загадывать сокровенное желание — верили, что оно непременно сбудется. Таким же способом привлекали в жизнь удачу и благополучие.
Там, где позволяли погодные условия, с этого дня начинали сев озимой ржи. Чтобы обеспечить достаток в доме, при посеве в землю закапывали три монеты.
Для приготовления еды хозяйки обязательно набирали свежую колодезную воду и заваривали душистый травяной чай.
Хорошим знаком считалось подать милостыню нуждающимся. В былые времена странников и нищих обязательно угощали едой и давали напиться.
Запреты на 2 апреля.
Строго запрещалось:
Бросать в колодец какие-либо предметы, кричать, ругаться или выяснять отношения рядом с ним — считалось, что от этого вода может испортиться.
Девицам показывать кому-либо своё приданое — боялись, что это отсрочит замужество на долгие годы.
Забивать кур — это могло привести к падежу птицы или к тому, что несушки перестанут нести яйца.
Пересчитывать монеты, особенно мелочь в кошельке — чтобы не остаться без денег и не жить в бедности.
Делиться с окружающими своими замыслами и планами — иначе они могут не осуществиться.
Рассказывать сны, увиденные в ночь на 2 апреля — такие сновидения не сбудутся, если о них поведать.