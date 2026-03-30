Правительство РФ поддержало инициативы новой Народной программы «Единой России»

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум ЕР «Есть результат!». Главными темами мероприятия стали жилье и комфортная городская среда.
«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков", — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, народная программа в части развития жилищной сферы и благоустройства городской среды реализована. За последние 5 лет привели в порядок и отремонтировали 50 тысяч общественных пространств и дворов. Свыше 1,5 миллионов домовладений подключены к газу. Расселено около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Также расширена программа семейной ипотеки. Построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог. Завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти шестисот объектов ЖКХ.
Участники круглых столов форума высказали инициативы по поддержке молодежи страны, трудоустройству ветеранов СВО, строительству не менее 50 автодорожных обходов и высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях и трансформации вокзалов в комфортные общественные пространства. Также в Народную программу «Единой России» войдут предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, в том числе искусственного интеллекта, которые ускорят цифровизацию строительной отрасли, развитие отечественных решений для ЖКХ и городской среды.
«Наша страна богата талантливыми инженерами и разработчиками, у которых есть востребованные решения для сферы ЖКХ. Поддержка со стороны государства и партии позволит придать дополнительный импульс их развитию, ускорить внедрение таких технологий и создать условия для масштабирования передовых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказал депутат Мосгордумы, инженер-изобретатель Алексей Кучмин.
Вместе с губернаторами и представителями «Единой России» определено свыше 2 тысяч точек роста.
«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно. Каждый населенный пункт, в котором проживает 70% населения — более 100 миллионов человек, — должен стать лучше. Это амбициозная, но выполнимая задача», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, несмотря на внешние вызовы, страна демонстрирует рекордные показатели в строительстве, а совместная работа с партией «Единая Россия» обеспечивает эффективность решений на местах. Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу ЕР.
Напомним, «Единая Россия» организует серию отчетно-программных форумов во всех федеральных округах. Следующая встреча состоится в Нижнем Новгороде. Сбор предложений проходит не только в экспертном формате, но и на сайте естьрезультат.рф. Здесь каждый житель страны может предложить свои идеи.