Аграриям Волгоградской области рассказали о внедрении бережливых технологий

Более 150 предпринимателей агропромышленного комплекса Волгоградской области узнали о внедрении инструментов бережливого производства. Вебинар провели по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
Тренер центра компетенций области Андрей Ряскин разобрал ключевые темы, о которых необходимо знать для внедрения бережливых технологий на предприятиях. Слушатели познакомились с концепцией этого производства, основными видами потерь и способами их устранения, изучили методику решения проблем и основы картирования процессов.
Отдельное внимание было уделено системе 5С и базовым методам анализа производственных процессов, позволяющим выявлять «узкие места» и выстраивать культуру постоянных улучшений. Кроме этого, слушатели вебинара узнали, как стать участником проекта «Производительность труда», чтобы улучшить бизнес-процессы в своих компаниях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.