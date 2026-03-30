Семьи Кемерова узнали о правовой помощи и мерах соцподдержки

День информирования жителей о правовой помощи и мерах социальной поддержки состоялся 19 марта в Семейном многофункциональном центре Кемерова, сообщили в Министерстве соцзащиты населения Кузбасса. Помощь малообеспеченным семьям, детям-сиротам и гражданам с инвалидностью отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Представители государственного юридического бюро Кузбасса и отделения Социального фонда России провели для участников индивидуальные консультации. Они также напомнили о том, как организована работа бесплатной юридической помощи в регионе, кто имеет право на ее получение, с какими правовыми вопросами можно обращаться в бюро и как подать обращение.
Представители Соцфонда рассказали про материнский капитал: условиях его получения, размере и всех направлениях использования средств. Участники узнали, какие пособия и льготы положены семьям с детьми и другим категориям граждан. Также всем участникам встречи вручили информационные памятки и буклеты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.