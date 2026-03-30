«Вот такое чудо под гнилым пнём»: под Зеленоградском мужчина нашёл на участке спящую орешниковую соню

Обычно зверёк просыпается в начале апреля, когда в регионе устанавливается стабильный плюс.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Корчагино Зеленоградского района местный житель нашёл под гнилым пнём спящую орешниковую соню. Фото и видео зверька читатель показал «Клопс» в понедельник, 30 марта.

Алексей переворачивал трухлявое бревно в поисках червей для рыбалки и обнаружил под ним гнездо. Сначала мужчина принял зверька за мышь, затем — за белку, но, взяв в руки, понял, что это соня.

Она так и не проснулась, спит крепко. Положил обратно в гнездо и сверху накрыл корягой, с ней всё хорошо", — заявил житель области.

Калининградский биолог Дмитрий Дорохин подтвердил «Клопс», что на кадрах действительно орешниковая соня: «Эти зверьки обычно просыпаются в начале апреля, когда в регионе устанавливается стабильная плюсовая температура». Специалист напомнил, что диких животных, особенно млекопитающих, лучше вообще не трогать.

