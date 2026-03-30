В Новосибирской области провели подготовку к пожароопасному сезону

Оперативные службы Новосибирской области подготовились к паводку и пожароопасному периоду, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Там также разрабатывается регламент применения дронов, что соответствует задачам нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Экологическое благополучие».
«Разработаны четкие алгоритмы взаимодействия — от обнаружения термической аномалии до полной ликвидации пожара. Акцент сделан на единые подходы: нет разделения на свои и чужие пожары», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Для отработки взаимодействия проведена тренировка с Томской областью, предстоит учение с Омской. Кроме того, в этом году система видеонаблюдения усилится: в Приобско-боровой зоне установят 19 новых камер, всего их станет 54.
Наиболее высокие риски подтопления сохраняются в 13 паводкоопасных районах области. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при активном таянии снега возможно достижение критических уровней воды на реках Бакса, Карасук, Тара, Тартас, Омь и Каргат. Все мероприятия по подготовке выполнены, органы местного самоуправления признаны готовыми к прохождению паводка.
