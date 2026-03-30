104 водителей наказали за неправильную перевозку детей в Нижегородской области

Игнорирование правил перевозки детей влечет за собой штраф в размере 5 000 рублей.

Источник: Живем в Нижнем

26 марта на дорогах Нижегородской области провели массовые проверки, чтобы выявить нарушения правил перевозки детей в машинах. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Основной целью рейда стало информирование родителей о том, что безопасность ребенка в дороге должна быть превыше всего. Однако, как отметили в инспекции, не все водители соблюдали правила. За один день сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности 104 водителей, которые нарушили требования к перевозке детей.

«Напоминаем: игнорирование правил перевозки детей влечет за собой штраф в размере 5 000 рублей. Однако никакие денежные взыскания не сравнятся с риском, которому подвергается ребенок, находясь в салоне без специального удерживающего устройства», — отметили в инспекции.

