Министр транспорта посетил Воронежскую область

Министр транспорта РФ Андрей Никитин посетил Воронежскую область. В рамках визита он осмотрел объекты транспортной инфраструктуры региона, на площадке облправительства провел рабочую встречу с губернатором Александром Гусевым и совещание по транспортному обслуживанию жителей области.
Аэропорт и ВАСО.
Андрей Никитин и Александр Гусев посетили одного из крупнейших региональных перевозчиков — Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3. В 2025 году предприятие перевезло свыше 7,5 млн пассажиров. Сейчас рассматривается возможность участия региона в программе льготного лизинга АО «ГТЛК» для обновления общественного транспорта.
Министр также ознакомился с ходом реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Затем вместе с главой региона и руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым посетил Международный аэропорт Воронежа имени Петра I, где с 2020 года шла реконструкция. Заключительным пунктом визита стало Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО) — филиал АО «Ил».
Усиление контроля.
Одним из вопросов, который обсуждался на встрече Андрея Никитина и Александра Гусева, стал капремонт девятикилометрового участка федеральной трассы Р-193 Воронеж — Тамбов. Предполагается провести расширение с двух до четырех полос и отремонтировать два моста через реку Усманку. Росавтодор уже подготовил проектную документацию, имеются положительные заключения Главгосэкспертизы.
Андрей Никитин отметил работу по транспортному обслуживанию населения региона, значимость деятельности авиастроительного предприятия, а также инновационность проекта городского метробуса. Министр подчеркнул, что Воронежская область является одним из основных логистических и транзитных узлов не только Центральной России, но и всего южного направления:
«Через территорию региона проходят важнейшие федеральные трассы и железнодорожные магистрали. Мы видим позитивную динамику в развитии отрасли. Ваша команда ведет активную работу. Это дает результаты. Особенно важно, что они влияют на постепенное повышение качества жизни людей».
«Мы понимаем, какие проблемы есть в Воронеже: это регулярность выхода транспорта на линию, время его работы, а также текущее содержание подвижного состава. Мы будем усиливать контроль, применять новые подходы — в том числе развивать метробус. Также создана система транспортной аналитики, которая позволит нам видеть, как работает общественный транспорт, и оперативно корректировать его работу. Но это лишь часть проблем. Важно смотреть шире — на всю область. Внутримуниципальные и межмуниципальные перевозки — тоже крайне важная тема. Важно также обеспечить связность территорий и найти баланс между экономикой и удобством для жителей», — сказал Александр Гусев.
«Важно работать над повышением качества перевозок».
На совещании обсуждались вопросы обновления парка общественного транспорта, а также работы с маршрутами перевозок. На сегодняшний день в Воронеже работает 78 регулярных маршрутов, парк транспорта составляет свыше 1,1 тыс. автобусов. За счет различных мер поддержки с 2020 по 2024 год область получила 406 автобусов, в 2025 году по программе льготного лизинга ГТЛК закуплено еще 395 единиц транспорта. Более 91% парка с возрастом не старше нормативного.
Глава Минтранса подчеркнул, что в прошлом году Воронежская область стала участником пилотного проекта и предоставила информацию для расчета доли парка в нормативе в цифровом виде.
В 2025 году по линии Минтранса сверх установленного лимита финансирования обеспечены дополнительные опережающие поставки 43 автобусов, в результате общее количество такой техники составило 222 единицы.
Андрей Никитин поблагодарил Александра Гусева и транспортный блок региона за приоритетное внимание к теме общественного транспорта.
«Важно не только обновлять парк, но и работать над повышением качества перевозок. Воронежская область уже активно занимается решением этой задачи. Необходимо обеспечить равные возможности для жителей в крупных городах и небольших населенных пунктах», — подытожил министр.