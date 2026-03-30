Единую систему поддержки участников СВО запускают в Воронежской области

Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии Воронежской области по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Елена Коровкина рассказала о ГИС «Защитник Отечества». Она предназначена для учета всех лиц, находящихся на комплексном сопровождении социальных координаторов Фонда, и позволяет видеть актуальную картину потребностей каждого. На сегодняшний день заведено более восьми тысяч личных дел и создано свыше 7,5 тысяч индивидуальных планов сопровождения.
Основное преимущество состоит в том, что система автоматически обновляется и интегрируется с другими ведомствами. Сейчас к ГИС подключены все профильные региональные министерства, а также администрации муниципальных районов и управлений социальной защиты на местах. Это позволяет комплексно подходить к решению проблем участников СВО и их семей на всех уровнях.
Дмитрий Маслов отметил, что участники СВО также могут воспользоваться личным кабинетом на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для получения мер господдержки. Он поручил проработать возможность интеграции систем ЕПГУ и ГИС «Защитник Отечества».
«Мы переходим к систематизации мер поддержки, а также ведению единого реестра участников СВО. По поручению Минобороны РФ до 1 августа 2026 года все данные должны быть оцифрованы, а услуги — оказываться в беззаявительном порядке», — подчеркнул заместитель главы региона.