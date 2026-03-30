В Таганроге учеников переведут из школы, поврежденной БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Учеников поврежденной при атаке БПЛА школы № 26 в Таганроге Ростовской области временно переведут в другие учебные заведения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его информации, повреждения школы № 26 на учебный процесс не повлияли из-за каникул у школьников.
«В дальнейшем учащихся временно переведут в другие учебные заведения», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что проводится техническое обследование здания, оценивается масштаб повреждений, чтобы принять решение о сроках восстановления и дальнейшем использовании помещений.
Ранее губернатор сообщал, что в ходе массированной атаки в ночь на понедельник в Таганроге один человек погиб, еще восемь пострадали. Повреждения получили дома, предприятия, автомобили и школа.