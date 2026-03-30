В Казани ветеран боевых действий возглавил кадровый центр

Кадровый центр «Работа России» по Приволжскому и Вахитовскому районам Казани возглавил ветеран боевых действий Раниль Зиннатуллин, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Работа учреждения ведется при поддержке национального проекта «Кадры».
После возвращения с военной службы и лечения в госпитале мужчина решил посвятить себя государственной службе. Он успешно прошел обучение по программе «Время героев». Ее создали для профессиональной переподготовки ветеранов и их интеграции в госструктуры.
Приоритетным направлением своей деятельности Раниль Зиннатуллин планирует сделать поддержку ветеранов боевых действий и их семей. Им будут помогать в вопросах трудоустройства, профессиональной переподготовки, адаптации и предпринимательства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.