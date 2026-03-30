Обнаружены потенциальные аномалии в магнитных свойствах электронов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Физики из Европы впервые произвели сверхточные замеры магнитных свойств электрона, вращающегося вокруг одного из атомов в молекуле из «обычного» и «тяжелого» водорода, и открыли возможные отклонения в его поведении от предсказаний Стандартной модели физики частиц. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Physical Review Letters.
«Проведенные нами опыты позволили нам измерить магнитный момент электрона с рекордной точностью, которая в тысячу раз превосходит предыдущие рекорды в этой области. Эти замеры в целом совпали с предсказанием теории, однако при этом в некоторых взаимодействиях электрона и ядер атомов были выявлены аномалии, требующие дальнейшего изучения», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа физиков под руководством профессора Дюссельдорфского университета (Германия) Штефана Шиллера при проведении опытов с необычными молекулами, состоявшими из одного протона, «обычной» формы водорода, и одного атома дейтерия, тяжелой вариации этого элемента, в ядре которого присутствуют протон и нейтрон. Данная молекула, HD, устроена достаточно просто для того, чтобы ее свойства и структуру можно было полностью просчитать при помощи обычного компьютера.
Характер взаимодействий подобной молекулы с электронами будет немного отличаться от того, как это происходит в «обычном» водороде, состоящим из двух протонов, чем физики из Европы воспользовались для оценки того, каким магнитным моментом обладает электрон. Так ученые называют особую характеристику частицы, которая отражает то, как она взаимодействует с источниками внешних магнитных полей, в том числе с протонами внутри ядер атомов.
Для замера этой величины ученые лишили одиночную молекулу HD одного из электронов и поместили ее в специальную ионную ловушку, где на нее воздействовали магнитные поля и пучки микроволн, способные в теории «перевернуть» магнитную ось частицы. В это время ученые отслеживали перемены в структуре спектра, что позволило им измерить магнитный момент электрона с рекордно низкой погрешностью замеров в 200 частей на миллиард и проследить за его взаимодействиями с ядрами двух форм водорода.
С одной стороны, полученное учеными значение магнитного момента электрона совпало с предсказаниями квантовой электродинамики. При этом две других постоянных, E4 и E5, отражающие силу взаимодействий между ядрами и электроном, существенным образом разошлись с теоретическими расчетами, с чем в прошлом физики не сталкивались. Если существование этих аномалий подтвердится, то это позволит ученым приступить к поискам «новой физики» в магнитных свойствах электронов, подытожили ученые.