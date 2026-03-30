Что изменится в России с 1 апреля 2026 года: индексация пенсий, новый ГОСТ для хлеба и контроль быстрых рассрочек

Часть нововведений связана с индексацией выплат, другие — с корректировкой действующих норм и усилением контроля в ряде сфер. Разбираем, что изменится в России с 1 апреля 2026 года и на что стоит обратить внимание.
Индексация социальных пенсий
Главное изменение апреля — повышение социальных пенсий. С 1 апреля 2026 года выплаты увеличатся на 6,8%. Повышение связано с ростом прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. После индексации:
- средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей;
- базовая социальная пенсия вырастет примерно до 9 424 рублей;
- пенсия для инвалидов I группы увеличится до 18 848 рублей.
Повышение затронет:
- граждан без достаточного стажа;
- инвалидов;
- детей-сирот и получателей пенсии по потере кормильца.
Таким образом, прибавку получат более 4 млн человек.
Повышение выплат по государственному обеспечению
Одновременно с социальными пенсиями увеличатся и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Речь идет о суммах, положенных:
- участникам Великой Отечественной войны;
- жителям блокадных и осажденных городов (Ленинград, Севастополь, Сталинград);
- военнослужащим по призыву;
- космонавтам-испытателям;
- пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.
Индексация по данным направлениями также составит 6,8%.
Новые правила выдачи микрокредитов, рассрочки и ипотеки
С апреля банки начнут строже оценивать платежеспособность заемщиков, а условия работы микрокредитных организаций усложнят.
Микрокредиты
С апреля предельная переплата по кредитам сроком до года снизится со 130% до 100% от суммы долга. Кроме того, микрофинансовые организации обязаны будут проверять кредитную историю клиента перед выдачей займа.
Дело в том, что со следующего года в России планируют запретить оформлять новые выдачи средств клиентам, погасившим последний кредит меньше чем в за четыре дня до очередного обращения. Новые меры позволят организациям подготовиться и начать соответствовать установленным ограничениям заранее.
Также вводится запрет на практику, при которой в новый займ включались старые проценты, штрафы и пени. Ранее это позволяло увеличивать общий долг заемщика, что приводило к непропорциональному росту задолженностей.
Рассрочка
С 1 апреля вводятся новые правила для покупок в рассрочку. Речь идет о так называемых быстрых рассрочках, популярных на некоторых маркетплейсах. Теперь:
- предоставляющие такие услуги операторы должны войти в официальный реестр Банка России;
- запрещается скрывать реальные условия за счет разных цен — покупатель должен получить копию договора еще до момента сделки;
- ограничиваются штрафы за просрочку — их размер не может превышать 20% годовых от суммы долга;
- при сумме долговых обязательств клиента свыше 50 тысяч рублей данные будут автоматически передаваться в бюро кредитных историй.
Ипотека
С 1 апреля 2026 года в России ужесточаются правила выдачи ипотеки. Теперь банки при оценке заемщика смогут учитывать только официальные доходы — данные из налоговой и Социального фонда. Любые «серые» поступления, такие как переводы с карты на карту, больше не рассматриваются.
Параллельно усиливается контроль за финансовым поведением клиентов. Банки уже получили возможность анализировать не только доходы, но и расходы клиентов: если человек тратит заметно больше, чем это следует из его отчетов об официальном заработке, то это может стать причиной отказа в кредите.
Дополнительно меняются правила работы с кредитной историей. Если заемщик не дает банку доступ к данным Бюро кредитных историй (БКИ), то финансовая организация будет считать, что его потенциальный платеж по кредиту равен его доходу — в такой ситуации получить ипотеку фактически невозможно.
Новые ГОСТы
С 1 апреля вводятся новые государственные стандарты.
ГОСТ на хлеб
С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу новый государственный стандарт на хлеб —
- допускается изменение формы и веса продукции — хлеб может быть не только подовым, но круглым, овальным и так далее;
- минимальный вес буханки может быть ниже 500 г — по согласованию с заказчиком;
- магазины сами определяют сроки реализации выпечки, но рекомендованный срок годности хлебобулочного изделия — сутки без упаковки и трое — с ней.
Отдельно отмечается, что мякиш хлеба должен быть поперечным, эластичным и плотно прилегающим к корке.
ГОСТ для выгула собак
Впервые появится единый стандарт для площадок для выгула собак. Вкратце:
- вводится разделение площадок на типы — прогулочные, игровые и другие;
- устанавливаются требования к оборудованию и благоустройству — площадки должны быть безопасными, оснащенными урнами для собачьих фекалий, а также доступными для инвалидов.
Кроме того, по новым стандартам в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна появиться как минимум одна дрессировочная площадка. Дополнительные игровые будут размещать из расчета одна площадка на каждые 10 тысяч жителей.
Возможный запрет оплаты сервисов Apple со счета телефона
Как РИА «Новости» сообщил их источник в правительстве, Минцифры рассматривает временные ограничения по оплате сервисов Apple со счета мобильного телефона. Сейчас такая функция есть у нескольких операторов связи — это был один из немногих доступных россиянам способов оплаты подписок после введенных в начале 2022 года санкций.
Ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона рассматриваются как инструмент давления на компанию, чтобы добиться возвращения востребованных российских приложений в App Store, говорится в сообщении РИА «Новости».
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 апреля 2026 года
Собрали самое важное в таблицу.
|Социальные пенсии
|Индексация на 6,8%; средний размер — ~16 590 рублей, базовая — ~9 424 рублей, для инвалидов I группы — ~18 848 рублей
|Госвыплаты
|Повышение на 6,8% для ветеранов, блокадников, военнослужащих, космонавтов и пострадавших от радиации
|Микрокредиты
|Снижение максимальной переплаты до 100%; обязательная проверка кредитной истории; запрет включения старых штрафов в новый займ
|Рассрочка
|Новые правила: регистрация операторов в реестре ЦБ, прозрачные условия, штрафы ≤ 20% годовых, передача данных в БКИ при долге от 50 тыс. рублей
|Ипотека
|Учитываются только официальные доходы; анализ расходов; отказ при недоступности данных БКИ
|ГОСТ на хлеб
|Новый стандарт: свободная форма и вес, возможен вес <500 г, сроки реализации определяет продавец
|ГОСТ для выгула собак
|Ввод стандартов площадок: обязательные зоны, требования к оборудованию, минимум 1 площадка в городах от 10 тыс. жителей
|Оплата Apple
|Рассматриваются ограничения оплаты со счета телефона для давления на возврат сервисов в App Store — по данным РИА «Новости»