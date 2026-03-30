В Волгограде скончался выдающийся шахматист Олег Ефросинин

В газете «Аргументы и факты — Нижнее Поволжье» Олег Евгеньевич вел постоянную шахматную рубрику еще с 90-ых годов, все публикации размещались и на сайте vlg.aif.ru. Благодаря ему тысячи поклонников игры узнавали главные события из мира шахмат и сами оттачивали свое мастерство за счет участия в редакционных конкурсах, которые вел Олег Евгеньевич. Все его публикации отличались независимым взглядом, глубоким неравнодушием, великолепным знанием темы и искренней любовью к шахматам. Эту традицию теперь продолжит коллега Олега Ефросинина, известный волгоградский шахматист Сергей Солохин.