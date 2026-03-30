В Волгограде скончался выдающийся шахматист Олег Ефросинин

27 марта не стало выдающегося шахматиста Олега Ефросинина.
Олег Евгеньевич был не только спортсменом, но и арбитром международной категории, мастером ФИДЕ. Шахматной композицией увлёкся в школьные годы, сам был автором сотен блестящих многоходовых задач. Являлся финалистом личных первенств СССР, РСФСР и России по шахматной композиции, выступал арбитром личных и командных чемпионатов России и Украины, зарубежных и российских соревнований. По его инициативе и при непосредственном участии Федерация шахмат России стала проводить юношеские первенства РФ по решению шахматных композиций.
Олег Евгеньевич также выступал организатором интернет-турниров под эгидой Международной федерации шахматной композиции по решению композиций в десятках регионах России, включая ЮФО, являлся автором ныне действующих в России правил шахматной композиции.
Кроме того, Олег Ефросинин был талантливым писателем и журналистом — он издал двухтомник «Шахматная поэзия в Волгоградской области», вел на постоянной основе шахматные рубрики в 15 волгоградских газетах.
В газете «Аргументы и факты — Нижнее Поволжье» Олег Евгеньевич вел постоянную шахматную рубрику еще с 90-ых годов, все публикации размещались и на сайте vlg.aif.ru. Благодаря ему тысячи поклонников игры узнавали главные события из мира шахмат и сами оттачивали свое мастерство за счет участия в редакционных конкурсах, которые вел Олег Евгеньевич. Все его публикации отличались независимым взглядом, глубоким неравнодушием, великолепным знанием темы и искренней любовью к шахматам. Эту традицию теперь продолжит коллега Олега Ефросинина, известный волгоградский шахматист Сергей Солохин.
Проститься с Олегом Евгеньевичем Ефросининым можно будет 1 апреля в часовне на кладбище Краснооктябрьского района (ул. Менделеева, 220) в 9:45. Олегу Евгеньевичу было 69 лет.
Ранее в Волгограде простились со спортивным журналистом Анатолием Любименко.