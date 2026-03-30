Жительница Волгограда получила срок за истязание четверых детей

ВОЛГОГРАД, 30 мар — РИА Новости. Жительницу Волгограда, которая избивала, не кормила и оставляла без медицинской помощи четверых детей, приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы, сообщили в СУСК России по региону.
По информации следственного управления, на иждивении у женщины находились четверо детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было девять месяцев. Мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи, кроме того, неоднократно избивала их.
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что на стадии следствия, дети были изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Расследование дела находилось на контроле у председателя СК России.