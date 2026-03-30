Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае стартовало обучение для отделов качества медучреждений

Его проходят организации, готовящиеся к прохождению сертификации Росздравнадзора.

Источник: Национальные проекты России

Обучение специалистов отделов качества медицинских организаций, которые готовятся к прохождению сертификации Росздравнадзора в 2026 году, стартовало в Красноярском крае. Такая работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Занятия позволяют участникам перенимать практический опыт у ведущих экспертов в области внедрения систем управления качеством. Уточним, основная цель внедрения новых таких технологий — повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи во всех лечебных учреждениях края независимо от их уровня и статуса.

На одном из недавних тренингов были затронуты такие темы, как преодоление сопротивления персонала нововведениям и эффективные методы его профилактики. Участники работали в командах, разбирали реальные кейсы и совместно находили оптимальные решения. Также обсуждались технологии разработки внутренних документов, регламентирующих внедрение новых управленческих инструментов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.