В Красноярском крае стартовало обучение для отделов качества медучреждений

Обучение специалистов отделов качества медицинских организаций, которые готовятся к прохождению сертификации Росздравнадзора в 2026 году, стартовало в Красноярском крае. Такая работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Занятия позволяют участникам перенимать практический опыт у ведущих экспертов в области внедрения систем управления качеством. Уточним, основная цель внедрения новых таких технологий — повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи во всех лечебных учреждениях края независимо от их уровня и статуса.
На одном из недавних тренингов были затронуты такие темы, как преодоление сопротивления персонала нововведениям и эффективные методы его профилактики. Участники работали в командах, разбирали реальные кейсы и совместно находили оптимальные решения. Также обсуждались технологии разработки внутренних документов, регламентирующих внедрение новых управленческих инструментов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.