Путин поручил объединить шесть казенных ветеринарных биокомпаний в одну

Приоритетными направлениями деятельности АО НПО «Российская биологическая промышленная компания» станут производство ветеринарных лекарств и препаратов для противоэпизоотических мероприятий, имеющих значение для национальной безопасности России; выпуск фармацевтической продукции, включая препараты для ветеринарного применения, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ветеринарии, медицины и биотехнологий с разработкой, внедрением и реализацией новых ветеринарных биопрепаратов.