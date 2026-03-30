Путин поручил объединить шесть казенных ветеринарных биокомпаний в одну

Президент России Владимир Путин поручил создать акционерное общество «Научно-производственное объединение “Российская биологическая промышленная компания”. Указ размещен на сайте правовых актов.
«В целях обеспечения технологической независимости и устойчивого развития, стимулирования инвестиционной активности в области ветеринарии и повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий», — говорится в документе о цели создания компании.
Приоритетными направлениями деятельности АО НПО «Российская биологическая промышленная компания» станут производство ветеринарных лекарств и препаратов для противоэпизоотических мероприятий, имеющих значение для национальной безопасности России; выпуск фармацевтической продукции, включая препараты для ветеринарного применения, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ветеринарии, медицины и биотехнологий с разработкой, внедрением и реализацией новых ветеринарных биопрепаратов.
Общество также внесут в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
Компания будет создана путем сначала переименования федерального казенного предприятия «Щелковский биокомбинат» (пос. Биокомбината Московской области) в федеральное казенное предприятие «Российская биологическая промышленная компания». Затем к нему присоединят «Армавирскую биологическую фабрику» (пос. Прогресс Краснодарского края), «Курскую биофабрику — фирму “БИОК” (пос. Новоселовский Курской области), “Орловскую биофабрику” (пос. Биофабрика Орловской области) и “Ставропольскую биофабрику”.
Далее организацию преобразуют в упомянутое выше акционерное общество, 100% акций которого будет находиться в федеральной собственности.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.