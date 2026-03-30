В центре Светлого высадили около тысячи роз. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
На территории города обустраивают «улицу роз». Растения появились на участке улицы Советской от дома № 22 до площади.
«Сотрудники службы технического заказчика уже высадили около тысячи роз на участке улицы Советской. Планомерное озеленение позволяет не только сделать город более красивым и уютным, но и формирует его уникальный облик», — говорится в сообщении.
В 2025 году в городе высадили более 2000 кустов роз. Растения появились на разделительной полосе улицы Советской от центра города до перекрёстка с улицей Горького.
Отметим, что розами также украшают улицы Зеленоградска. В 2024 и 2025 годах в курортном городе высадили 6000 кустов.