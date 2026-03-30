В центре Светлого высадили около тысячи роз

В центре Светлого высадили около тысячи роз. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

На территории города обустраивают «улицу роз».

«Сотрудники службы технического заказчика уже высадили около тысячи роз на участке улицы Советской. Планомерное озеленение позволяет не только сделать город более красивым и уютным, но и формирует его уникальный облик», — говорится в сообщении.

В 2025 году в городе высадили более 2000 кустов роз. Растения появились на разделительной полосе улицы Советской от центра города до перекрёстка с улицей Горького.

Отметим, что розами также украшают улицы Зеленоградска. В 2024 и 2025 годах в курортном городе высадили 6000 кустов.