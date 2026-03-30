Каждый экопроект должен стать делом чести — Владислав Атмахов

Особое внимание на федеральной сцене было уделено инициативам нижегородцев. Владислав Атмахов в своем обращении к многотысячному залу поднял вопросы, которые находят отклик в сердце каждого жителя Поволжья — экологическую безопасность и сохранение природных богатств. Политик подчеркнул, что для партии экология является вопросом чести, а не просто бюджетной статьей. Он призвал к реальному оздоровлению великих русских рек, включая Волгу, чтобы обеспечить будущим поколениям право на чистую воду и свежий воздух. Озвученные тезисы лягут в основу партийной работы на региональном и местном уровнях в ближайшие годы, закрепляя за Нижегородской областью статус площадки для реализации важных экологических и социальных преобразований.