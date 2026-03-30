Каждый экопроект должен стать делом чести — Владислав Атмахов

Представители Нижегородской области приняли участие в масштабном митинге, посвященном 36-летней годовщине со дня основания ЛДПР.
Торжественное событие развернулось на столичной ледовой «Навка Арене», собрав более 2500 преданных сторонников партии со всей страны. Среди делегатов были депутаты различных уровней, активисты и участники специальной военной операции.
Нижегородский регион на мероприятии представил координатор регионального отделения партии и руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов. Дата проведения митинга выбрана неслучайно: именно 31 марта 1990 года состоялся первый учредительный Съезд партии, заложивший основы одной из старейших политических сил современной России.
Официальную часть открыл лидер партии Леонид Слуцкий. В своем выступлении он акцентировал внимание на преемственности курса, заложенного основателем партии Владимиром Жириновским. По словам Слуцкого, политическое наследие первого лидера остается максимально актуальным для вызовов, с которыми сталкивается страна сегодня. Программа митинга охватила наиболее острые социальные вопросы: борьбу с бедностью, защиту прав граждан в цифровой среде, и так далее. Лидер партии подчеркнул, что стратегическая цель движения — строительство Великой России, где у каждого человека, независимо от региона проживания, есть реальный шанс на успех и достойную жизнь.
Особое внимание на федеральной сцене было уделено инициативам нижегородцев. Владислав Атмахов в своем обращении к многотысячному залу поднял вопросы, которые находят отклик в сердце каждого жителя Поволжья — экологическую безопасность и сохранение природных богатств. Политик подчеркнул, что для партии экология является вопросом чести, а не просто бюджетной статьей. Он призвал к реальному оздоровлению великих русских рек, включая Волгу, чтобы обеспечить будущим поколениям право на чистую воду и свежий воздух. Озвученные тезисы лягут в основу партийной работы на региональном и местном уровнях в ближайшие годы, закрепляя за Нижегородской областью статус площадки для реализации важных экологических и социальных преобразований.
Ранее сообщалось, что первую медаль «Мать солдата» вручили в Нижегородской области.