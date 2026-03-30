Лириды, Персеиды, Ориониды, Геминиды: подробное расписание звездопадов в 2026 году

Звездопад — одно из самых красивых и романтичных природных явлений. Миллионы космических частиц врезаются в атмосферу Земли, вспыхивая яркими белыми полосами. В 2026 году у любителей астрономии будет редкая возможность несколько раз увидеть метеорные потоки на темном безлунном небе. Уже в апреле мы будем наблюдать Лириды, а в мае — Эта-Аквариды. Подробный календарь звездопадов — в материале «Газеты.Ru».
Что такое звездопад.
Звездопад, или метеорный поток, — это явление, при котором множество метеоров входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки света — эффект «падающих звезд». Эти частицы, как правило, имеют кометное происхождение, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.
Земля, двигаясь по своей траектории, каждый год в одно и то же время пересекает такие рои. Тогда мы и наблюдаем звездопад: миллиарды песчинок, растянувшихся вдоль орбиты кометы, входят в атмосферу на огромных скоростях — от 11 до 72 километров в секунду, сталкиваясь с молекулами воздуха. От трения они раскаляются и испаряются, оставляя в небе яркий светящийся след — именно его называют метеором или «падающей звездой».
Какие бывают звездопады.
Звездопады — явление нередкое: каждую ночь на небе можно увидеть несколько метеоров. Но наиболее яркие и доступные для наблюдения невооруженным глазом метеорные потоки бывают несколько раз в год.
Самые мощные звездопады («Большая тройка»).
Эти потоки стабильно дают в пике более 100 метеоров в час:
* Квадрантиды. Один из самых мощных, но и самых коротких потоков: его пик длится всего несколько часов и приходится обычно на 3−4 января. В идеальных условиях можно увидеть до 120 метеоров в час, но наблюдениям часто мешает зимняя погода и ранний закат радианта.
Заметные ежегодные потоки.
Потоки средней интенсивности (от 10 до 50 метеоров в час), которые также хорошо различимы:
* Лириды. Один из старейших наблюдаемых метеорных потоков. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры. Лириды активны в апреле, их радиант находится в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги.
Слабые ежегодные потоки.
К ним относят те, что дают менее 10−15 метеоров в час. Такие звездопады трудно заметить в городе, но за городом в безлунную ночь они смотрятся довольно эффектно.
* Урсиды. Радиант находится в Малой Медведице (рядом с Полярной звездой). Это «самый северный» поток — его можно наблюдать всю ночь, он никогда не заходит за горизонт в наших широтах.
Самые яркие звездопады в 2026 году: даты и условия наблюдения.
~Апрель: Лириды~
* Период активности: 16−30 апреля
Как уточняют астрономы, в апреле 2026 года будут хорошие условия для наблюдения Лирид: Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным для предрассветного максимума. В средних северных широтах ищите метеоры Лирид примерно после 22:30 по местному времени, а в средних южных широтах — после полуночи. Астрономы рекомендуют смотреть в юго-восточную часть неба.
~Май: Эта-Аквариды~
* Период активности: 15 апреля — 27 мая
Яркая убывающая Луна, к сожалению, помешает наблюдениям, но за час до рассвета, когда спутник Земли опустится ниже, Эта-Аквариды будут заметны на небе.
~Август: Персеиды~
* Период активности: 17 июля — 24 августа
Персеиды достигают пика активности в теплые августовские ночи. В 2026 году для их наблюдения сложились идеальные условия благодаря новолунию 12 августа.
~Октябрь: Дракониды~
* Период активности: 6−10 октября
В 2026 году условия для наблюдения Драконид будут благоприятными: Луна в начале октября находится в фазе молодого серпа, ее свет не помешает увидеть даже не очень яркие метеоры. Лучшее время — вечером 8 октября, когда радиант поднимается высоко над горизонтом. Чтобы их увидеть, нужно смотреть на восток и северо-восток.
~Октябрь-ноябрь: Ориониды~
* Период активности: 2 октября — 7 ноября
В момент потока Орионид в первой половине ночи будет сиять яркая растущая Луна. Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда Луна опустится к горизонту, а радиант в созвездии Ориона поднимется выше.
~Ноябрь: Леониды~
* Период активности: 6−30 ноября
Луна в фазе первой четверти зайдет около полуночи, оставив небо темным для предрассветных наблюдений.
~Декабрь: Геминиды ~
* Период активности: 4−17 декабря
Наблюдения можно начинать уже вечером: радиант Геминид восходит примерно на закате к северу от экватора. Луна будет в растущей фазе и не помешает просмотру звездопада.
~Декабрь: Урсиды~
* Период активности: 17−26 декабря
Максимум потока Урсид всегда приходится на декабрьское солнцестояние. В 2026 году условия для наблюдения Урсид будут непростыми: пик потока наступает всего за два дня до полнолуния, и яркий лунный свет, скорее всего, затмит большинство метеоров. Впрочем, есть и обнадеживающий прогноз: по расчетам астрономов, 22 декабря 2026 года около 17:00 по московскому времени может произойти кратковременный всплеск активности, при котором количество метеоров возрастет до 20 в час.
Как лучше наблюдать звездопад.
Метеорный поток — одно из немногих астрономических явлений, где не требуется телескоп, чтобы увидеть его.
Главный инструмент для наблюдения звездопада — ваши глаза. Телескоп имеет очень узкое поле зрения, что делает его совершенно непригодным для наблюдения за быстро движущимися и непредсказуемо появляющимися метеорами,
— говорит Александр Киселев.
Практические советы.
1. Выберите правильное время. Лучшее время для большинства потоков — после полуночи и до рассвета, когда радиант поднимается выше всего над горизонтом и Земля «набегает» на метеороидный рой.
Как фотографировать звездопад.
Если вы хотите запечатлеть падающие звезды, вам потребуется:
* Зеркальная или беззеркальная камера с возможностью ручной настройки.
Настройки: установите ISO 1600−3200, диафрагму максимально открытую (например, f/2.8), выдержку от 15 до 30 секунд. Более длинные выдержки приведут к «смазыванию» звезд из-за вращения Земли. Используйте режим серийной съемки или интервалометр, чтобы камера делала снимки непрерывно. Затем можно объединить кадры, чтобы показать несколько метеоров на одном изображении, или создать таймлапс-видео.