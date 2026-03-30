Лириды, Персеиды, Ориониды, Геминиды: подробное расписание звездопадов в 2026 году

Звездопад — одно из самых красивых и романтичных природных явлений. Миллионы космических частиц врезаются в атмосферу Земли, вспыхивая яркими белыми полосами. В 2026 году у любителей астрономии будет редкая возможность несколько раз увидеть метеорные потоки на темном безлунном небе. Уже в апреле мы будем наблюдать Лириды, а в мае — Эта-Аквариды. Подробный календарь звездопадов — в материале «Газеты.Ru».

Что такое звездопад.

Звездопад, или метеорный поток, — это явление, при котором множество метеоров входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки света — эффект «падающих звезд». Эти частицы, как правило, имеют кометное происхождение, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Земля, двигаясь по своей траектории, каждый год в одно и то же время пересекает такие рои. Тогда мы и наблюдаем звездопад: миллиарды песчинок, растянувшихся вдоль орбиты кометы, входят в атмосферу на огромных скоростях — от 11 до 72 километров в секунду, сталкиваясь с молекулами воздуха. От трения они раскаляются и испаряются, оставляя в небе яркий светящийся след — именно его называют метеором или «падающей звездой».

Какие бывают звездопады.

Звездопады — явление нередкое: каждую ночь на небе можно увидеть несколько метеоров. Но наиболее яркие и доступные для наблюдения невооруженным глазом метеорные потоки бывают несколько раз в год.

Самые мощные звездопады («Большая тройка»).

Эти потоки стабильно дают в пике более 100 метеоров в час:

* Квадрантиды. Один из самых мощных, но и самых коротких потоков: его пик длится всего несколько часов и приходится обычно на 3−4 января. В идеальных условиях можно увидеть до 120 метеоров в час, но наблюдениям часто мешает зимняя погода и ранний закат радианта.



* Персеиды. Самый популярный летний звездопад, пик которого выпадает на 11−13 августа. Отличается большим количеством белых быстрых метеоров, которые часто оставляют следы. Идеален для наблюдения благодаря теплой погоде.



* Геминиды. Часто превосходят Персеиды по количеству (до 150 метеоров в час). Поток уникален тем, что порожден не кометой, а астероидом Фаэтон. Метеоры могут быть разноцветными. Этот звездопад обычно наблюдают в середине декабря.

Заметные ежегодные потоки.

Потоки средней интенсивности (от 10 до 50 метеоров в час), которые также хорошо различимы:

* Лириды. Один из старейших наблюдаемых метеорных потоков. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры. Лириды активны в апреле, их радиант находится в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги.



* Эта-Аквариды. Весенний поток, который проходит в мае, связан со знаменитой кометой Галлея. Его радиант расположен в созвездии Водолея. В Северном полушарии поток виден хуже — обычно 10−30 метеоров в час. Метеоры Эта-Акварид очень быстрые (66 км/с) и часто оставляют яркие следы.





* Ориониды. Еще один поток, связанный с кометой Галлея. Активен в октябре-ноябре, пик приходится на 21−22 октября. Метеоры очень быстрые (66 км/с) и часто имеют зеленоватый оттенок из-за содержания магния

* Леониды. Известны своей способностью устраивать грандиозные «метеорные бури» раз в 33 года. Последний мощный всплеск был в 2001—2002 годах, следующий ожидается в 2031—2032 годах. Леониды активны в ноябре, их радиант находится в созвездии Льва. Метеоры потока Леониды — самые быстрые из известных, они влетают в атмосферу со скоростью 71 км/с.

Слабые ежегодные потоки.

К ним относят те, что дают менее 10−15 метеоров в час. Такие звездопады трудно заметить в городе, но за городом в безлунную ночь они смотрятся довольно эффектно.

* Урсиды. Радиант находится в Малой Медведице (рядом с Полярной звездой). Это «самый северный» поток — его можно наблюдать всю ночь, он никогда не заходит за горизонт в наших широтах.



* Южные дельта-Аквариды. Лучше всего видны в южных регионах, так как их радиант в созвездии Водолея не поднимается высоко над горизонтом в средней полосе.



* Дракониды. Метеоры этого потока очень медленные, красноватые. Иногда (раз в несколько десятилетий) они превращаются в мощный шторм, но в обычные годы не особо заметны. Дракониды лучше всего видны вечером, сразу после заката, а не под утро, как большинство метеорных потоков.

Самые яркие звездопады в 2026 году: даты и условия наблюдения.

~Апрель: Лириды~

* Период активности: 16−30 апреля



* Пик: 22−23 апреля



* Интенсивность: до 18 метеоров в час



* Где наблюдать: Северное полушарие, лучше всего после полуночи



* Освещенность Луны: 38% (условия благоприятные).

Как уточняют астрономы, в апреле 2026 года будут хорошие условия для наблюдения Лирид: Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным для предрассветного максимума. В средних северных широтах ищите метеоры Лирид примерно после 22:30 по местному времени, а в средних южных широтах — после полуночи. Астрономы рекомендуют смотреть в юго-восточную часть неба.

~Май: Эта-Аквариды~

* Период активности: 15 апреля — 27 мая



* Пик: 5−6 мая



* Интенсивность: до 30−50 метеоров в час (в Южном полушарии выше)



* Где наблюдать: лучше в Южном полушарии, в России — в предрассветные часы



* Освещенность Луны: 82% (наблюдение осложнено).

Яркая убывающая Луна, к сожалению, помешает наблюдениям, но за час до рассвета, когда спутник Земли опустится ниже, Эта-Аквариды будут заметны на небе.

~Август: Персеиды~

* Период активности: 17 июля — 24 августа



* Пик: 12−13 августа



* Интенсивность: до 100−120 метеоров в час



* Где наблюдать: Северное полушарие, радиант высоко всю ночь



* Освещенность Луны: 0% (идеальные условия).

Персеиды достигают пика активности в теплые августовские ночи. В 2026 году для их наблюдения сложились идеальные условия благодаря новолунию 12 августа.

~Октябрь: Дракониды~

* Период активности: 6−10 октября



* Пик: 8−9 октября



* Интенсивность: обычно 5−20 метеоров в час, возможны редкие всплески до сотен



* Цвет метеоров: белый, желтоватый



* Где наблюдать: Северное полушарие, лучше всего в вечерние часы



* Освещенность Луны: около 15% (условия благоприятные).

В 2026 году условия для наблюдения Драконид будут благоприятными: Луна в начале октября находится в фазе молодого серпа, ее свет не помешает увидеть даже не очень яркие метеоры. Лучшее время — вечером 8 октября, когда радиант поднимается высоко над горизонтом. Чтобы их увидеть, нужно смотреть на восток и северо-восток.

~Октябрь-ноябрь: Ориониды~

* Период активности: 2 октября — 7 ноября



* Пик: 21−22 октября



* Интенсивность: до 20−30 метеоров в час



* Где наблюдать: оба полушария, лучше после полуночи



* Освещенность Луны: 82% (Луна мешает в первой половине ночи).

В момент потока Орионид в первой половине ночи будет сиять яркая растущая Луна. Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда Луна опустится к горизонту, а радиант в созвездии Ориона поднимется выше.

~Ноябрь: Леониды~

* Период активности: 6−30 ноября



* Пик: 17−18 ноября



* Интенсивность: 10−15 метеоров в час (обычно), возможны всплески



* Где наблюдать: оба полушария, после полуночи



* Освещенность Луны: 55% (Луна зайдет около полуночи).

Луна в фазе первой четверти зайдет около полуночи, оставив небо темным для предрассветных наблюдений.

~Декабрь: Геминиды ~

* Период активности: 4−17 декабря



* Пик: 13−14 декабря



* Интенсивность: до 120−150 метеоров в час



* Где наблюдать: оба полушария, лучше в Северном



* Освещенность Луны: 20% (условия благоприятные).

Наблюдения можно начинать уже вечером: радиант Геминид восходит примерно на закате к северу от экватора. Луна будет в растущей фазе и не помешает просмотру звездопада.

~Декабрь: Урсиды~

* Период активности: 17−26 декабря



* Пик: 21−22 декабря



* Интенсивность: до 10 метеоров в час (в отдельные годы возможны кратковременные всплески до 20)



* Цвет метеоров: белый, желтоватый



* Где наблюдать: Северное полушарие, радиант виден всю ночь



* Освещенность Луны: 95% (условия неблагоприятные).

Максимум потока Урсид всегда приходится на декабрьское солнцестояние. В 2026 году условия для наблюдения Урсид будут непростыми: пик потока наступает всего за два дня до полнолуния, и яркий лунный свет, скорее всего, затмит большинство метеоров. Впрочем, есть и обнадеживающий прогноз: по расчетам астрономов, 22 декабря 2026 года около 17:00 по московскому времени может произойти кратковременный всплеск активности, при котором количество метеоров возрастет до 20 в час.

Как лучше наблюдать звездопад.

Метеорный поток — одно из немногих астрономических явлений, где не требуется телескоп, чтобы увидеть его.

Главный инструмент для наблюдения звездопада — ваши глаза. Телескоп имеет очень узкое поле зрения, что делает его совершенно непригодным для наблюдения за быстро движущимися и непредсказуемо появляющимися метеорами,

— говорит Александр Киселев.

Практические советы.

1. Выберите правильное время. Лучшее время для большинства потоков — после полуночи и до рассвета, когда радиант поднимается выше всего над горизонтом и Земля «набегает» на метеороидный рой.



2. Найдите темное место. Вдали от городских огней, в поле или в лесу, вы увидите в несколько раз больше метеоров. Дайте глазам 20−30 минут, чтобы адаптироваться к темноте.



3. Смотрите не на радиант. Метеоры могут появляться в любой части неба. Лучше всего смотреть в область примерно на 30−45 градусов от радианта или просто охватывать взглядом как можно большую часть неба.



4. Оденьтесь тепло. Даже летними ночами бывает прохладно, особенно если вы лежите неподвижно. Возьмите с собой плед, теплую одежду, раскладной стул или шезлонг.



5. Используйте красный фонарик. Яркий свет экрана смартфона или обычного фонарика мешает адаптации глаз к темноте. Если вам нужно посмотреть карту звездного неба, возьмите фонарь с красным светом или включите на телефоне ночной режим.

Как фотографировать звездопад.

Если вы хотите запечатлеть падающие звезды, вам потребуется:

* Зеркальная или беззеркальная камера с возможностью ручной настройки.



* Широкоугольный объектив с большой светосилой (низким числом f).



* Прочный штатив.



* Пульт дистанционного управления или таймер.

Настройки: установите ISO 1600−3200, диафрагму максимально открытую (например, f/2.8), выдержку от 15 до 30 секунд. Более длинные выдержки приведут к «смазыванию» звезд из-за вращения Земли. Используйте режим серийной съемки или интервалометр, чтобы камера делала снимки непрерывно. Затем можно объединить кадры, чтобы показать несколько метеоров на одном изображении, или создать таймлапс-видео.