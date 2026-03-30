В Ростове не нашли нарушений при проверке качества питьевой воды

Питьевая вода, поступающая к жителям Ростова-на-Дону, соответствует санитарным нормам и полностью безопасна. Об этом сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
Министр подчеркнула, что в городе «ведется непрерывный контроль качества воды на всех этапах».
— Эту работу проводит АО «Ростовводоканал». Компания усилила контроль за состоянием воды в реке Дон, ежечасно ведется проверка воды в городской сети. Результаты подтверждают, что питьевая вода полностью безопасна, — отметила Антонина Пшеничная.
Специалисты выяснили, что с 18 по 25 марта показатели в трех ростовских ЖК были в норме: цветность — 15−19,5 (норма до 20), мутность — 0,25−0,68 (норма до 1,5), железо — 0,1−0,17 (норма до 0,3).
— Вода, соответствующая нормативам, доводится до жилых домов. Но существуют еще и внутридомовые сети. За их состояние отвечают управляющие организации. Именно они обязаны обеспечить надлежащее состояние этих сетей и своевременно проводить их обслуживание, — добавила Антонина Пшеничная.
Качество воды может меняться именно из-за внутридомовых сетей. В таких случаях ростовчане могут обратиться в отдел по защите прав потребителей (ФАС). Также следует направить жалобу в адрес обслуживающей организации.
Кроме того, для решения вопросов по отдельным адресам работает контакт-центр водоканала. На каждое обращение направляются сотрудники компании, которые при необходимости проводят промывку придомовых сетей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.