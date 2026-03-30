В Серноводске в Чечне стартовало строительство коллектора

Коллектор, протяженностью 12 км, построят в Серноводске Чечни по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Новая инженерная сеть затронет несколько густонаселенных микрорайонов, которые ранее испытывали перебои с водоотведением. Проект предусматривает использование современных материалов и технологий, что гарантирует бесперебойную работу коллектора на протяжении ближайших десятилетий и исключает риск аварийных сбросов в окружающую среду. Уточняется, что рабочие уже приступили к подготовительному этапу: ведутся геодезические изыскания и разметка трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.