Калининградка укусила полицейского и бросила в него телефон — получила 1,5 года колонии

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор 41-летней местной жительнице, признанной виновной в.

Источник: Kaliningradnews

применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел в августе 2025 года.

Как установили следствие и суд, женщина в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок на улице Алданской. Когда прибывшие полицейские попытались пресечь ее действия, она укусила одного из них за руку. Уже в отделении полиции калининградка кинула свой мобильный телефон в другого сотрудника.

Суд назначил ей наказание по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.