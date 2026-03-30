Калининградка укусила полицейского и бросила в него телефон — получила 1,5 года колонии

применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел в августе 2025 года.
Как установили следствие и суд, женщина в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок на улице Алданской. Когда прибывшие полицейские попытались пресечь ее действия, она укусила одного из них за руку. Уже в отделении полиции калининградка кинула свой мобильный телефон в другого сотрудника.
Суд назначил ей наказание по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.