В Калининграде директора компании будут судить за гибель экскаваторщика на Тенистой аллее

Источник: Янтарный край

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего директора коммерческой организации из Калининграда, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть человека.

В марте 2025 года на территории здания бывшей фабрики на Тенистой аллее в Калининграде проводились демонтажные работы. По версии следствия, обвиняемый допустил экскаваторщика к выполнению работ повышенной опасности, не удостоверившись, что тот прошел обучение по охране труда.

Во время работ произошло обрушение трубы дымохода на кабину экскаватора. 40-летний мужчина, находившийся внутри, погиб на месте от полученных травм.

Следствие собрало достаточно доказательств, получены заключения судебно-медицинской и технической экспертиз. Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 216 УК РФ, направлено в суд.