Пять новых точек притяжения: какие объекты благоустроят в Казани в 2026 году

Власти Казани в этом году запускают сразу пять крупных проектов благоустройства — от парков и скверов до набережной Нижнего Кабана, пишет ИА «Татар-информ». Какие новые точки притяжения появятся для горожан и туристов в столице Татарстана, обсудили на деловом понедельнике.
За 15 лет площадь благоустроенных общественных пространств в Казани выросла в пять раз и достигла 627 га. Таким образом, столица Татарстана с каждым годом укрепляет статус одного из самых зеленых городов страны, сказал замруководителя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.
По его словам, в этом году благоустройство дойдет до пяти крупных объектов: бульвар по улице Серова, Ленинский сад, парк Горького, детская площадка в сквере «Тебриз», а также третья очередь набережной озера Нижний Кабан.
Четыре из них будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а работы на набережной озера Кабан профинансируют из бюджета Татарстана.
Что изменится на бульваре по ул. Серова.
На бульваре по улице Серова планируется обустроить территорию вокруг озера. Здесь появятся деревянный настил, четыре смотровые вышки и замкнутый веломаршрут, адаптированный для маломобильных граждан. На входной группе установят скамью-стелу с подсветкой и специальные отбойники.
Шайнуров напомнил, что это уже четвертый этап благоустройства, стартовавшего в 2023 году. В прошлом году на территории провели масштабные экологические работы: очистили более 2,6 тыс. тонн донных отложений и занялись восстановлением экосистемы озера.
Пространство уже стало значимой точкой притяжения для жителей микрорайона, включая маломобильные группы населения и посетителей центра «Ярдэм».
Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил: раньше территория была в запущенном состоянии — с болотами и грязью, из-за чего жители избегали этого места. Но сейчас бульвар превратился в популярную общественную зону, а завершить все работы планируется к концу лета.
Как преобразят Ленинский сад и парк Горького.
Еще одним направлением благоустройства станет входная группа Ленинского сада со стороны памятника Александру Бутлерову. Место нуждается в качественном озеленении. Здесь заменят пешеходные дорожки решат проблему со стихийной парковкой.
Проект также предусматривает обновление дорожной сети, освещения, установку декоративных элементов и дополнительное озеленение территории, что должно повысить комфорт для посетителей.
На улице Профессора Нужина планируется перераспределить пешеходные потоки и скорректировать транспортную схему. Городские власти хотят упорядочить трафик и полностью устранить проблему стихийной парковки.
Новая смотровая площадка.
Параллельно в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького появится новая смотровая площадка. Ее разместят рядом с арт-объектами «Любовь» и «Мәхәббәт». Конструкция будет выступать за край склона на 2,5 метра, тем самым откроется панорамный вид на город. Для безопасности площадку оснастят ограждениями и подсветкой.
«Смотровая площадка в парке имени Горького напрашивалась давно. Она позволит по-новому взглянуть на Ново-Савиновский район», — прокомментировал Метшин.
Что нового появится в сквере «Тебриз».
В сквере «Тебриз», который находится на пересечении улиц Декабристов и Восстания, планируется построить современную детскую площадку. Она появится рядом с Первой городской детской больницей и станет частью обновления социальной инфраструктуры района.
Как отметил Шайнуров, в перспективе эту территорию намерены интегрировать в единый пешеходный маршрут. Он должен соединить сквер с общественным пространством у Московского рынка, что повысит связанность городской среды.
Проект не просто станет новой точкой притяжения для семей с детьми, но и будет способствовать более удобной и логичной городской навигации.
Как благоустроят набережную Нижнего Кабана.
Новый этап благоустройства набережной озера Нижний Кабан затронет участок протяженностью полтора километра — от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Это уже третья очередь проекта, деньги на него выделят из республиканского бюджета.
Шайнуров сообщил, что в этом году основной акцент сделают на нижнем ярусе набережной. Здесь появится пешеходный маршрут вдоль воды со спусками к озеру, смотровыми площадками и дорожками, частично проходящими над водной поверхностью.
Частью концепции станут, так называемые, водные сады. Когда благоустройство завершится, вокруг озера появится непрерывный прогулочный маршрут протяженностью около пяти километров.
Новый фонтан у театра Камала.
Подводя итоги, мэр Казани Ильсур Метшин вновь упомянул о планах по созданию нового фонтана рядом с театром Камала. По его словам, проект разрабатывается совместно со Сбербанком.
Он добавил, что обсуждал инициативу с президентом и председателем правления «Сбербанка», который поддержал идею. По оценке Метшина, в результате может появиться один из лучших фонтанов в стране и новая точка притяжения на озере Кабан.
Кроме декоративной функции, объект будет выполнять и экологическую роль. Мэр напомнил, что запуск фонтана у старого здания театра 15 лет назад оказал положительное влияние на состояние озера: улучшилось насыщение воды кислородом, что способствовало возвращению рыбы и уток, а также улучшению флоры и фауны.