Легендарный московский врач поделился опытом Коммунарки в Волгограде

Известный московский врач поделился знаниями с волгоградскими медиками в областном клиническом перинатальном центре № 2. Как рассказали в ВолгГМУ, главный внештатный специалист по анестезиологии — реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, директор многопрофильного клинического центра «Коммунарка», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Пироговского университета Минздрава России Денис Проценко выступил в рамках форума «Из рук в руки: опыт Коммунарки».

Денис Проценко прочитал лекцию «Риск-ориентированный подход к реализации принципов пациентоцентричности в ОРИТ» и ответил на многочисленные вопросы волгоградских врачей.

Участниками форума стали анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, клинические фармакологи, хирурги, терапевты, кардиологи, травматологи, а также руководители медицинских организаций Волгоградской области.

Напомним, Денис Проценко стал известным в первые месяцы пандемии коронавируса. Больница, которой он руководит, первой приняла на себя удар коварной инфекции. Через медучреждение прошли десятки тысяч пациентов. В первое время Денис Проценко буквально жил в медучреждении, врачи которого спасали заразившихся ковидом, практически в изоляции от внешнего мира.

Фото ВолгГМУ.