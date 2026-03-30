В Ростове врачи удалили 14-сантиметровую миому и сохранили матку 37-летней пациентке

Ростовские врачи сохранили шанс на материнство пациентке с бесплодием и крупной миомой.

Источник: Комсомольская правда

В гинекологическое отделение перинатального центра Ростовской области обратилась 37-летняя женщина с диагнозом «бесплодие». Во время обследования врачи обнаружили миому матки диаметром 14 сантиметров. Об этом случае рассказали в перинатальном центре.

При этом размер самой матки не превышал норму. Ситуация требовала сложного решения: необходимо было удалить крупный узел, но при этом сохранить матку, чтобы у пациентки оставалась возможность забеременеть.

Хирурги использовали современную методику временного клипирования маточных артерий. Это позволило провести лапароскопическую операцию. Врачи аккуратно удалили миому, сохранив репродуктивный орган. Женщина быстро восстановилась после операции и была выписана домой.

