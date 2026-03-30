Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа ведущего для сотрудников ЗАГС начала работать в Нижегородской области

Обучение в ней пройдут 20 специалистов службы.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области на площадке Нижегородского Дома бракосочетания начала работать Школа ведущего для сотрудников ЗАГС. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС региона.

Школа начала работать 30 марта. Обучение в ней пройдут 20 специалистов службы. Школу открыли для повышения квалификации специалистов, который проводят торжественные и выездных церемонии регистрации брака.

«Обучение в ней пройдут 20 как уже опытных, так и начинающих специалистов нашей службы. Мы уверены, что этот проект значительно повысит уровень обслуживания населения и сделает процесс регистрации браков ещё более радостным и запоминающимся событием для каждой пары нижегородских молодоженов», — отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

В первый день участницы побывали на мастер-классе от персонального стилиста и получили рекомендации по созданию имиджа ведущего. На следующих этапах подготовки работников ЗАГСа ждут тренинг с психологом, лекция от специалиста по корпоративной культуре, занятия с педагогом по ораторскому мастерству. Занятия будут проходить в течение месяца, после которых выпускницы пройдут финальный экзамен.

Ранее мы писали, что нижегородцы могут подать заявление в ЗАГС через обновленный сервис «Госуслуг».