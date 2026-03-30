Школа ведущего для сотрудников ЗАГС начала работать в Нижегородской области

В первый день участницы побывали на мастер-классе от персонального стилиста и получили рекомендации по созданию имиджа ведущего. На следующих этапах подготовки работников ЗАГСа ждут тренинг с психологом, лекция от специалиста по корпоративной культуре, занятия с педагогом по ораторскому мастерству. Занятия будут проходить в течение месяца, после которых выпускницы пройдут финальный экзамен.