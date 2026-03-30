Школа ведущего для сотрудников ЗАГС начала работать в Нижегородской области

В Нижегородской области на площадке Нижегородского Дома бракосочетания начала работать Школа ведущего для сотрудников ЗАГС. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС региона.
Школа начала работать 30 марта. Обучение в ней пройдут 20 специалистов службы. Школу открыли для повышения квалификации специалистов, который проводят торжественные и выездных церемонии регистрации брака.
«Обучение в ней пройдут 20 как уже опытных, так и начинающих специалистов нашей службы. Мы уверены, что этот проект значительно повысит уровень обслуживания населения и сделает процесс регистрации браков ещё более радостным и запоминающимся событием для каждой пары нижегородских молодоженов», — отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.
В первый день участницы побывали на мастер-классе от персонального стилиста и получили рекомендации по созданию имиджа ведущего. На следующих этапах подготовки работников ЗАГСа ждут тренинг с психологом, лекция от специалиста по корпоративной культуре, занятия с педагогом по ораторскому мастерству. Занятия будут проходить в течение месяца, после которых выпускницы пройдут финальный экзамен.
