Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми возбудили уголовное дело после осквернения Вечного Огня

Источник: Комсомольская правда

В Перми начато уголовное расследование после сообщений в СМИ о нарушении порядка на территории памятника. Делом занимается следственный отдел по Мотовилихинскому району. Основанием стала статья о повреждении объектов культурного наследия.

По предварительным данным, группа несовершеннолетних находилась у мемориального комплекса на горе Вышка. Сообщается, что подростки жгли ветки и вели себя неподобающим образом рядом с «Огнём вечной славы».

Сейчас следователи устанавливают личности участников происшествия и опрашивают свидетелей. Также проводятся необходимые мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося. Расследование продолжается.