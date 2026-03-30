В Перми возбудили уголовное дело после осквернения Вечного Огня

В Перми начато уголовное расследование после сообщений в СМИ о нарушении порядка на территории памятника. Делом занимается следственный отдел по Мотовилихинскому району. Основанием стала статья о повреждении объектов культурного наследия.
По предварительным данным, группа несовершеннолетних находилась у мемориального комплекса на горе Вышка. Сообщается, что подростки жгли ветки и вели себя неподобающим образом рядом с «Огнём вечной славы».
Сейчас следователи устанавливают личности участников происшествия и опрашивают свидетелей. Также проводятся необходимые мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося. Расследование продолжается.