Роспотребнадзор: мыши и крысы могут представлять опасность для здоровья человека

Они являются переносчиками опасных заболеваний.

Специалисты дали рекомендации нижегородцам по проведению дератизации. Мыши и крысы могут представлять опасность для здоровья человека, напомнила сотрудник Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ангелина Тимофеева.

Напомним, грызуны являются переносчиками опасных заболеваний и могут нанести вред не только продуктам питания, но и электропроводке и даже конструкциям.

«Важно поддерживать чистоту дома и на прилегающей территории. Дератизация — это комплекс мер, направленных на борьбу с грызунами», — сказала Тимофеева.

По ее словам, при обнаружении грызунов в местах общего пользования в многоквартирных домах, например, на лестничной клетке или в подвале, нужно обратиться в управляющую компанию. Если заметили «гостей» на дачном участке или в квартире — в организацию, имеющую лицензию на проведение дератизационных мероприятий.

«Не допускайте грызунов к своему жилищу, к своим хозяйственным постройкам. Своевременно вывозите мусор, исключайте гнездование грызунов на своих территориях. Если вы долго не находитесь в жилище, то перед тем, как обосноваться в нем, лучше его проветрить и провести влажную уборку», — посоветовала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора провели для нижегородских школьников урок о правильном мытье рук.