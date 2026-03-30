Роспотребнадзор: мыши и крысы могут представлять опасность для здоровья человека

Специалисты дали рекомендации нижегородцам по проведению дератизации. Мыши и крысы могут представлять опасность для здоровья человека, напомнила сотрудник Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Ангелина Тимофеева.
Напомним, грызуны являются переносчиками опасных заболеваний и могут нанести вред не только продуктам питания, но и электропроводке и даже конструкциям.
«Важно поддерживать чистоту дома и на прилегающей территории. Дератизация — это комплекс мер, направленных на борьбу с грызунами», — сказала Тимофеева.
По ее словам, при обнаружении грызунов в местах общего пользования в многоквартирных домах, например, на лестничной клетке или в подвале, нужно обратиться в управляющую компанию. Если заметили «гостей» на дачном участке или в квартире — в организацию, имеющую лицензию на проведение дератизационных мероприятий.
«Не допускайте грызунов к своему жилищу, к своим хозяйственным постройкам. Своевременно вывозите мусор, исключайте гнездование грызунов на своих территориях. Если вы долго не находитесь в жилище, то перед тем, как обосноваться в нем, лучше его проветрить и провести влажную уборку», — посоветовала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
