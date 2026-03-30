Мэрия изымает аварийный дом на улице Углова в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде власти начали процедуру изъятия аварийного многоквартирного дома в микрорайоне Караваиха. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Речь идет о доме № 2А по улице Углова. Его признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Теперь городские власти изымают для муниципальных нужд земельный участок под домом и все жилые помещения в нем.
Собственникам квартир выплатят компенсации по рыночной стоимости. Ее оценкой займется департамент строительства и капитального ремонта.
Напомним, в Нижегородской области в 2025 году снесли почти 100 аварийных домов. Работы по ликвидации расселенного жилья продолжаются.