В Калининграде обнаружили 80 мигрантов-нарушителей

80 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские во время рейда, который прошел совместно с Госавтоинспекцией при силовой поддержке Росгвардии.
Проверяли строительные объекты, продовольственные рынки и торговые точки, а также транспорт.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, из 80 административных протоколов 61 материал касается нарушения режима нахождения и въезда на территорию РФ и 7 фактов незаконного трудоустройства.
Отмечается, что в отношении 14 нелегалов вынесены решения о штрафе с последующим выдворением за пределы России.
Еще 21 иностранцу запретили въезд в страну. Заведено одно уголовное дело.