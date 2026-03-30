В Калининграде обнаружили 80 мигрантов-нарушителей

14 человек выдворят с территории РФ.

80 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские во время рейда, который прошел совместно с Госавтоинспекцией при силовой поддержке Росгвардии.

Проверяли строительные объекты, продовольственные рынки и торговые точки, а также транспорт.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, из 80 административных протоколов 61 материал касается нарушения режима нахождения и въезда на территорию РФ и 7 фактов незаконного трудоустройства.

Отмечается, что в отношении 14 нелегалов вынесены решения о штрафе с последующим выдворением за пределы России.

Еще 21 иностранцу запретили въезд в страну. Заведено одно уголовное дело.