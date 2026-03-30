В Таганроге после ввода режима ЧС развернули мобильную приемную полиции

В Таганроге, в зоне локального режима ЧС, развернули мобильную приемную полиции, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Правоохранительные органы готовы оперативно оказать поддержку пострадавшим. Люди могут обращаться при утере документов или имущества, а также при правонарушениях, — пояснили в МВД.
Также сотрудники полции следят за охраной общественного порядка. Мобильная приемная находится в переулке Красногвардейском, дом № 1. Кроме того, можно обращаться по телефонам УМВД.
Напомним, в Таганроге повреждения получили школа № 26, 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Погиб один человек. Одну женщину перевели в областной ожоговый центр Ростова-на-Дону. Остальные несколько пострадавших проходят лечение амбулаторно.
