В Таганроге после ввода режима ЧС развернули мобильную приемную полиции

Сотрудники полиции помогают таганрожцам, пострадавшим во время воздушной атаки.

В Таганроге, в зоне локального режима ЧС, развернули мобильную приемную полиции, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Правоохранительные органы готовы оперативно оказать поддержку пострадавшим. Люди могут обращаться при утере документов или имущества, а также при правонарушениях, — пояснили в МВД.

Также сотрудники полции следят за охраной общественного порядка. Мобильная приемная находится в переулке Красногвардейском, дом № 1. Кроме того, можно обращаться по телефонам УМВД.

Напомним, в Таганроге повреждения получили школа № 26, 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Погиб один человек. Одну женщину перевели в областной ожоговый центр Ростова-на-Дону. Остальные несколько пострадавших проходят лечение амбулаторно.

