Созданы алгоритмы лечения кардиозаболеваний на основе генов пациента

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра геномных исследований мирового уровня РНЦХ им. академика Б. В. Петровского разработали алгоритмы для кардиологов, которые позволят назначать лечение на основе генетического паспорта пациента. Об этом сообщили в пресс-службе РНЦХ.
«Представьте, что врач выписывает вам лекарство не просто по стандарту, а точно зная, как ваш организм на него ответит. То есть конкретное лекарство и его точная дозировка определяется индивидуально. Эффективно, безопасно и сразу в цель — вот такая концепция. Для этого необходимо фармакогенетическое тестирование. И в настоящее время Центр геномных исследований мирового уровня, действующий в структуре РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, апробирует специальные алгоритмы для врачей по ключевым группам лекарств: антикоагулянты, статины, дезагреганты», — рассказал руководитель центра, академик РАН Дмитрий Сычев.
Одной из основных проблем лечения сердечно-сосудистых заболеваний является то, что одни и те же препараты далеко не у всех больных дают нужный эффект. Причина этого кроется в генетических особенностях человека. Так, врачу приходится подбирать дозировку препаратов для разжижения крови методом длительных проб и корректировок по анализам. Если организм пациента выводит препарат слишком медленно, стандартная доза может накопиться и вызвать опасное кровотечение. Если же обмен веществ генетически ускорен, лекарство не сработает, и у человека сохранится смертельный риск образования тромба.
Разработанный алгоритм в корне меняет ситуацию. Пациенту достаточно один раз в жизни сдать генетический тест. Опираясь на эту информацию, врач еще до начала лечения видит индивидуальную реакцию организма и с первого дня назначает выверенную и безопасную дозу.
В настоящее время новые алгоритмы проходят этап проспективных исследований и апробации на базе научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, планируется участие также медицинских учреждений Якутии. Когда алгоритмы пройдут все необходимые этапы, их можно будет включить в клинические рекомендации Минздрава РФ, и генетическое тестирование станет доступно пациентам в рамках обязательного медицинского страхования. «Плановые сроки — 2030 год. Но мы ориентированы завершить исследования раньше и, соответственно, раньше вооружить российских кардиологов этим эксклюзивным инструментом», — подчеркнул академик Сычев.
Одновременно с научными медицинскими исследованиями ведутся работы по цифровизации процесса. Перенос алгоритма в формат специализированной компьютерной программы позволит автоматизировать и многократно ускорить сложный процесс назначения максимально эффективной и безопасной персонализированной терапии.