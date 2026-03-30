В Благовещенском соборе Воронежа встретят Светлое Христово Воскресение

Праздничное богослужение возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

Источник: АиФ Воронеж

В Благовещенском кафедральном соборе в ночь на воскресенье, 12 апреля, пройдёт праздничное богослужение в честь Светлого Христова Воскресения. Оно начнётся в полночь. Торжественную службу возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Об этом сообщили в пресс-службе местной митрополии.

Богослужение начнётся с чтения канона Великой Субботы, повествующего о погребении Иисуса Христа. В это время храм погрузится в полумрак. Кульминацией предпасхального действа станет чин выноса Плащаницы с изображением Спасителя из символического гроба в алтарь. Этот обряд знаменует завершение полунощницы и приближение момента Воскресения.

Праздничные мероприятия в Благовещенском соборе не ограничатся ночной службой. В день Пасхи в 15:00 состоится Великая вечерня.

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах города. Священнослужители рекомендуют уточнять точное время начала служб на официальных приходских сайтах.

Ранее сообщалось, что в преддверии Светлого Христова Воскресения в Воронеж привезут ковчег с частицей Ризы Иисуса Христа. В городе она пробудет с 9 по 20 апреля.