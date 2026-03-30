В Красноярском крае возобновят поиски семьи Усольцевых

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся в начале мая, заявил депутат законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
«Буквально на днях связывался с представителями волонтерских организаций. В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнет сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования еще раз осмотреть район пропажи семьи», — рассказал aif.ru Кулеш.
Депутат добавил, что тоже планирует принять участие в поисковых мероприятиях, если позволит рабочий график.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.