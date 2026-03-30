Власти ожидают в апреле выделения дополнительных субсидий на перелёты в Калининград

Деньги между перевозчиками должен распределить Минтранс России.

Власти ожидают в апреле выделения дополнительных денег на субсидированные авиабилеты в Калининград. Об этом рассказал вице-премьер Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР региона.

«В этом году в начале у нас было выделено для направления в Калининград порядка 440 миллиона. Ожидаем, что буквально в апреле месяце ещё должны выделить. Министерство транспорта будет разыгрывать следующие конкурсные процедуры, дополнительно [будут] выделены деньги на субсидирование перелётов из Калининграда и в Калининград», — сказал Рольбинов.

Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с льготными тарифами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Субсидированные билеты могут купить только жители Калининградской области, у которых есть прописка, а также студенты местных вузов. Их продажу начали в декабре 2025-го. Билетов по льготным тарифам у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе.

Региональные власти просили выделять субсидии сразу на три года, чтобы сделать процесс бесшовным. С предложением согласился президент Владимир Путин.

Идею изменения миханизма финансирования поддерживали в Совете Федерации. Минтранс России обещал до сентября решить вопрос с субсидированием.