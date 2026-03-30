Власти ожидают в апреле выделения дополнительных субсидий на перелёты в Калининград

Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с льготными тарифами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Субсидированные билеты могут купить только жители Калининградской области, у которых есть прописка, а также студенты местных вузов. Их продажу начали в декабре 2025-го. Билетов по льготным тарифам у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе.