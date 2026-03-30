Ростовская прокуратура помогла обманутому мошенниками инвалиду вернуть 600 тысяч

Ростовская прокуратура помогла обманутому мошенниками инвалиду вернуть крупную сумму денег. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Потерпевший перевел почти 600 тысяч рублей на указанный злоумышленником банковский счет. В защиту прав пострадавшего направлено исковое заявление о взыскании с владельца реквизитов суммы неосновательного обогащения, — рассказали представители структуры.
Как выяснилось, житель Аксайского района стал жертвой популярной схемы с подставной финансовой биржей. Неизвестные убедили дончанина заняться инвестиционной деятельностью ради высокого заработка. Сейчас полиция расследует уголовное дело по статье о хищении.
Суд полностью удовлетворил гражданский иск правоохранителей. Теперь человек, чей счет использовали преступники для транзита, обязан возместить потерпевшему всю сумму. Фактическое поступление средств находится на ведомственном контроле.
