Трое несовершеннолетних калининградец ответят в суде за поджоги на железной дороге

Источник: Янтарный край

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о терактах на Калининградской железной дороге. Трое подростков обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористические акты, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В июне 2025 года обвиняемые вступили в переписку с неустановленным куратором в мессенджере. Выполняя его указания, они подготовили канистры с бензином и подожгли четыре объекта электрооборудования на железной дороге. Ущерб ОАО «РЖД» превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Балтийский флотский военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.