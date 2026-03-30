Москвичи теперь могут подать онлайн-заявление на постановку апостиля

Жители Москвы с марта могут подать заявление о постановке апостиля на дубликатах свидетельства или справки ЗАГС через портал mos.ru, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
На портале необходимо выбрать опцию «Получение повторного свидетельства с проставлением апостиля». Приложенные документы будут проверены. Затем нужно очно забрать дубликат свидетельства или справки с уже проставленным на нем апостилем.
Услугой могут воспользоваться авторизированные пользователи портала mos.ru, в том числе за своих несовершеннолетних детей. Отмечается, что внедрение сервиса оптимизирует работу государственных учреждений.
«Цифровизация услуг ЗАГС помогает москвичам удобнее планировать получение важных документов. Заявители уже могут подавать онлайн заявления о заключении брака. Теперь сервис по проставлению апостиля совместил в себе две услуги, что исключает повторное обращение к ведомствам за получением одного документа», — рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.