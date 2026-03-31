В уфимских школах подорожает питание: мэрия утвердила новые цены

В Уфе изменятся тарифы на питание в образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.
Согласно документу, с 1 января 2026 года стоимость завтрака для учеников начальных классов составит не менее 76,96 рубля (ранее — 71,09 рубля), а обеда — не менее 86,07 рубля (вместо 79,73 рубля). При этом цена полдника останется прежней — не менее 45 рублей.
Для учащихся среднего и старшего звена (с 5 по 11 классы) стоимость питания не изменится. Завтрак по-прежнему будет стоить от 60 рублей, обед — от 70 рублей, полдник — от 45 рублей.
Постановлением также утверждены размеры бюджетных доплат для обеспечения бесплатным питанием льготников. Так, на завтраки для учеников 1−4 классов город будет выделять дополнительно не менее 0,77 рубля в день, на обеды — не менее 7,51 рубля.
Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для них размер ежедневной доплаты на двухразовое питание в начальной школе составит 61,8 рубля, а для учеников 5−11 классов — 131,06 рубля.