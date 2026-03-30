В Набережных Челнах состоялось мероприятие «Навстречу весне»

Мероприятие «Навстречу весне» прошло в Набережных Челнах в Республике Татарстан, сообщили в исполнительном комитете города. Его организовали по программе «Прогулка с врачом, или Школа здоровья и скандинавской ходьбы», реализуемой в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Праздник был посвящен Году единства народов России. Участниками мероприятия стали около 100 человек. Среди них были как представители старшего поколения, так и дети. Отмечается, что участники надели красочные и традиционные наряды. На площади у культурного центра «Кызыл‑тау» они водили хороводы и танцевали в парах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.