Приставы опечатали взрывоопасную газовую заправку в Волгограде

Плановая выездная проверка Ростехнадзора на предприятии ООО «Юта-Автогаз» выявила многочисленные нарушения при эксплуатации объекта на участке наполнения автоцистерн и топливных баллонов. В частности, были зафиксированы отсутствие экспертизы промышленной безопасности газовой колонки и газопровода; неправильно подобранное оборудование; поврежденное изоляционное покрытие газопроводов; отсутствие аттестации и дополнительного профобразования у мастеров, допущенных к работе. Итогом проверки стало составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.