Калининградка, которую в течение двух месяцев дурили мошенники, перевела им более 9,5 млн рублей

Женщину так запугали, что она согласилась отправить на неизвестный ей счет все свои сбережения.

Жительницу Калининграда мошенники «обрабатывали» на протяжении двух месяцев. Они звонили, представляясь сотрудниками военкомата, «Госуслуг», Банка России и правоохранительных органов. В итоге горожанку убедили в том, что ее деньги нужно спасать и срочно закинуть на «безопасный счет». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, девушка перевела аферистам крупную сумму.

Жертва — 26-летняя жительница областного центра. На счета, указанные злоумышленниками, она закинула 9 млн 586 тысяч рублей. При этом часть денег — это выплаты, полученные в связи со смертью супруга.

Заведено уголовное дело.