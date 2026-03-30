Калининградка, которую в течение двух месяцев дурили мошенники, перевела им более 9,5 млн рублей

Жительницу Калининграда мошенники «обрабатывали» на протяжении двух месяцев. Они звонили, представляясь сотрудниками военкомата, «Госуслуг», Банка России и правоохранительных органов. В итоге горожанку убедили в том, что ее деньги нужно спасать и срочно закинуть на «безопасный счет». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, девушка перевела аферистам крупную сумму.