Жителей Тюменской области приглашают обучиться основам ведения бизнеса

Онлайн‑курсы «Основы предпринимательской деятельности» проведут 13−15 апреля по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» для жителей Тюменской области, сообщили в администрации Сладковского муниципального района.
Слушатели получат пошаговый алгоритм грамотного запуска бизнеса. За три дня они узнают, как выбрать свою нишу и налоговый режим, проверить жизнеспособность идеи с регистрацией собственного дела. Также слушатели смогут разработать бизнес-план и выяснят, какие меры поддержки доступны предпринимателям. Для участия в онлайн-курсах необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.