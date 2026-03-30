Жителей Тюменской области приглашают обучиться основам ведения бизнеса

Для них 13−15 апреля организуют онлайн-курсы.

Онлайн‑курсы «Основы предпринимательской деятельности» проведут 13−15 апреля по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» для жителей Тюменской области, сообщили в администрации Сладковского муниципального района.

Слушатели получат пошаговый алгоритм грамотного запуска бизнеса. За три дня они узнают, как выбрать свою нишу и налоговый режим, проверить жизнеспособность идеи с регистрацией собственного дела. Также слушатели смогут разработать бизнес-план и выяснят, какие меры поддержки доступны предпринимателям. Для участия в онлайн-курсах необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.