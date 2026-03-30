Минпросвещение планирует развивать плавание в школах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минпросвещения России и Федерация водных видов спорта планируют совместно развивать плавание в школах, сообщили в пресс-службе министерства.
Глава ведомства Сергей Кравцов провел встречу с председателем Федерации водных видов спорта Дмитрием Мазепиным.
«По итогам встречи было запланировано заключение двухстороннего соглашения о сотрудничестве между Минпросвещения России и Федерацией водных видов спорта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что министр просвещения пригласил федерацию к сотрудничеству в организации деятельности федеральных детских центров «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек».
«Мы выстраиваем взаимодействие с федерациями спорта в системе образования. Плавание и другие водные виды спорта важны для физического развития детей. Необходимо сделать системную основу для нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В настоящее время программа модуля «Плавание» включена в федеральные рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» в составе единых федеральных образовательных программ начального и основного общего образования. Изучение модуля может осуществляться в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также деятельности школьных спортивных клубов.