Два трупа и годовалую девочку нашли в квартире в Подольске

Тела мужчины и женщины, а также невредимый годовалый ребенок найдены в квартире в городе Подольске Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) России в Max.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что в квартире в доме на улице Давыдово лежат два тела «без внешних признаков насильственной смерти». «Кроме этого, в квартире был обнаружен годовалый ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено дело по факту смерти двоих человек по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Максимальное наказание — лишение свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В региональной прокуратуре уточнили, что в квартире лежали тела 25-летнего молодого человека и 24-летней девушки, а найденным ребенком является девочка 2024 года рождения. «Порядок вещей в помещении… не был нарушен», — говорится в сообщении прокуратуры в Max.
Ребенка передали в семейный центр.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.