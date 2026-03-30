Два трупа и годовалую девочку нашли в квартире в Подольске

Тела мужчины и женщины, а также невредимый годовалый ребенок найдены в квартире в городе Подольске Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) России в Max.

Источник: РБК

Тела мужчины и женщины, а также невредимый годовалый ребенок найдены в квартире в городе Подольске Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) России в Max.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что в квартире в доме на улице Давыдово лежат два тела «без внешних признаков насильственной смерти». «Кроме этого, в квартире был обнаружен годовалый ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено дело по факту смерти двоих человек по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Максимальное наказание — лишение свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В региональной прокуратуре уточнили, что в квартире лежали тела 25-летнего молодого человека и 24-летней девушки, а найденным ребенком является девочка 2024 года рождения. «Порядок вещей в помещении… не был нарушен», — говорится в сообщении прокуратуры в Max.

Ребенка передали в семейный центр.

