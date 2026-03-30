Три катера загорелись на берегу Москвы-реки

На берегу Москвы-реки загорелись три катера, принимаются меры для тушения пожара, сообщили РБК в МЧС.
Площадь пожара достигла 30 кв. м. Огонь тушат 26 человек при помощи шести единиц техники. По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек.
Катера загорелись по адресу Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2. Этот же адрес указан на сайте яхт-клуба «Алые Паруса».
Телеграм-канал Baza пишет, что возгорание началось в доках. Стоянка морского транспорта находится под Строгинским мостом. По данным телеграм-канала Shot, огнем были охвачены закрытые тентом яхты.
Дептранс Москвы сообщил, что движение транспорта на Строгинском мосту в районе улицы Новощукинская не затруднено.
