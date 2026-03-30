Министр ЖКХ прокомментировала ситуацию с водой в Ростове-на-Дону

Результаты контроля подтверждают, что питьевая вода соответствует санитарным нормам и безопасна для потребления. В частности, с 18 по 25 марта 2026 года специалисты водоканала проверили пробы в жилых комплексах «Вересаево», «Свобода» и «Норд»: цветность составила 15−19,5 (при норме до 20), мутность — 0,25−0,68 (при норме до 1,5), содержание железа — 0,1−0,17 (при норме до 0,3) — все показатели в пределах допустимого.