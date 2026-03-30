Министр ЖКХ прокомментировала ситуацию с водой в Ростове-на-Дону. Министр жилищно-коммунальных услуг Ростовской области Антонина Пшеничная в ответ на обращения горожан разъяснила ситуацию и рассказала, кто отвечает за воду в кранах.
По её словам, в городе ведётся непрерывный производственный контроль качества воды на всех этапах — от забора из реки Дон до поступления в дома, который осуществляет АО «Ростоводоканал». Компания усилила мониторинг состояния речной воды, а проверки в городской сети проводятся ежечасно.
Результаты контроля подтверждают, что питьевая вода соответствует санитарным нормам и безопасна для потребления. В частности, с 18 по 25 марта 2026 года специалисты водоканала проверили пробы в жилых комплексах «Вересаево», «Свобода» и «Норд»: цветность составила 15−19,5 (при норме до 20), мутность — 0,25−0,68 (при норме до 1,5), содержание железа — 0,1−0,17 (при норме до 0,3) — все показатели в пределах допустимого.
Пшеничная подчеркнула, что вода, соответствующая нормативам, поступает до дома, а проблемы с качеством зачастую возникают из‑за состояния внутридомовых сетей, за обслуживание которых отвечают управляющие организации.
Жители, столкнувшиеся с некачественной водой, могут предпринять следующие действия: подать жалобу в обслуживающую организацию, обратиться в отдел по защите прав потребителей (ФАС) или связаться с контакт‑центром водоканала по телефону 283‑17‑17 — на каждое обращение выезжает бригада, и при необходимости проводится промывка придомовых сетей.